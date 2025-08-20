ガンバ大阪は８月20日、前倒しで行なわれたJ１第30節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦。１−３で敗れた。先制される展開も、一時は同点に追いついたが、その後に２失点。痛恨だったのが78分の２失点目だ。昌子源のクロスをオ・セフンがヘッドで合わせる。ワンバウンドしたボールにGK一森純はしっかりと両手で反応。だが、キャッチミスか、ファンブルか、あえて前に落としたのか。詳細は不明だが、前にこぼれたボールを林幸多郎