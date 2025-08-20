◆パ・リーグ日本ハム６―５オリックス（２０日・エスコンフィールド）オリックスは２位・日本ハムに連敗し、２カードぶりの負け越しとなった。１点を先行された２回に中川が１１号ソロ。プロ７年目で初の３試合連続本塁打を記録し、２点を追う６回にも杉本の１１号ソロなどで同点に追いついた。ところが、リリーフ陣が誤算。直後の６回に３番手・山岡が２死満塁から２者連続で押し出し四球を与え、１イニングを持たず４２球を