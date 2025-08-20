ソフトバンクに敗れ、肩を落とす西武ナイン＝みずほペイペイドームソフトバンクに競り負けた西武は自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。2―2の七回1死満塁で炭谷、代打の村田が連続三振に倒れて無得点。直後の守りで山田が代打中村に適時二塁打、続く野村の2ランで痛恨の3失点を喫し、勝機を手放した。九回にデービスの2ランで1点差に迫る粘りも実らず、3連敗で負け越しは今季最多の9に膨らんだ。西