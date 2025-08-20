◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２中日（２０日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、自身５連敗で６敗目を喫したドラフト１位・伊原陵人投手に及第点を与えた。自己最多１１１球で６回７安打２失点。初回に２点を先制されたが、２回以降は粘りの投球で３点目を許さなかった。指揮官は「いいところまで戻ってきた。しっかり投げ切れたし、良かったと思う」と評した。