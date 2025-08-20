全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。競泳男子４００メートル個人メドレーで須磨学園の浜本大智選手（３年）は６位に終わり、表彰台を逃した。決勝では、最初のバタフライで３位につけたが、続く背泳ぎから６位になり、そのままゴール。１７日の男子２００メートル個人メドレーも６位だった。小学１年から本格的に泳ぎ始めた。総体で結果を