２０日午後５時頃、米軍キャンプ瑞慶覧（ずけらん）（沖縄県北谷（ちゃたん）町など）の緊急指令室から、第１１管区海上保安本部（那覇市）に「米艦船の火災が発生した。消火活動を要請する」と通報があった。１１管によると、米軍ホワイトビーチ（同県うるま市）沖合で、米揚陸艦「ニューオーリンズ」（全長約２１０メートル、約２万４４００総トン）から出火した。同日午後１１時半現在、自衛隊と１１管の船舶が消火活動を行