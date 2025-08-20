気象台は、午後9時43分に、大雨警報（土砂災害）を岩泉町に発表しました。また洪水警報を八幡平市、滝沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・岩泉町に発表 20日21:43時点内陸、沿岸北部では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。内陸では、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■盛岡市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□