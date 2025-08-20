札幌市北区の交差点で2025年8月20日、乗用車と自転車が衝突する事故がありました。事故があったのは、札幌市北区屯田3条3丁目の市道交差点です。20日午後5時半ごろ、乗用車と付近に住む男子中学生が運転する自転車が衝突し、男子中学生がけがをして搬送されました。警察によりますと、通報時の情報では、男子中学生は鼻血が出た状態で倒れていて、呼びかけに応答がなかったということです。警察は、乗用車を運転していた30代の男を