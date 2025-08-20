こちらは、渦巻銀河「NGC 2146」。きりん座の方向、約4400万光年先にある銀河で、激しいペースで星形成活動が起きているスターバースト銀河のひとつとして知られています。【▲ 渦巻銀河「NGC 2146」。チャンドラX線宇宙望遠鏡（Chandra）、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）、ラス・クンブレス天文台、キットピーク天文台の観測データを使用して作成（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI and NOIRLab/NSF/AURA; Infra