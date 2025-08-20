超学生の新曲「阿弥陀籤」が、2025年10月より放送開始のTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のオープニング主題歌に決定した。『桃源暗鬼』 はシリーズ累計発行部数400万部を突破した「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚で、2025年7月より