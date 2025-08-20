町田―G大阪後半、チーム2点目のゴールを決める町田・林（中央）。G大阪・GK一森＝Gスタ明治安田J1第30節第1日（20日・町田GIONスタジアムほか＝2試合）町田は3―1でG大阪を下して8連勝とし、1試合消化が多い状況で勝ち点49として首位に浮上した。昌子、林らが得点した。神戸は1―0で広島に勝ち、連敗を2で止めた。勝ち点49で町田に並び、得失点差で2位。広島は同46のまま。4クラブはアジア・チャンピオンズリーグ・エリー