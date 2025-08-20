気象台は、午後9時33分に、洪水警報を盛岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・盛岡市に発表 20日21:33時点内陸では、21日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■盛岡市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】21日昼前にかけて警戒■八幡平市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最