中国によるレアアース磁石の7月の輸出量が、前の月と比べて75％増加したことがわかりました。中国によるレアアースの輸出規制緩和の影響が鮮明となっています。中国税関総署が20日に公表したデータによりますと、中国によるレアアース磁石の7月の輸出量は5577トンで、前の月と比べて75.0％増加し、半年ぶりの高い水準となりました。前の年の同じ月と比べても5.7％増加していて、中国がレアアース関連の輸出規制を開始する前の水準