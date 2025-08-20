19日夜、西日本各地で夜空に強い光が走りました。JNNの情報カメラには、“火球”のようなものが鮮明に捉えられていました。【画像を見る】「今回の火球は数年に1度の明るさ」西日本各地で見られた強い光西日本の各地で…夜空に強烈な光を目撃8月19日午後11時8分の関西空港の映像からは、上空からオレンジ色の光を放つ物体が落下してくるのが確認できます。一方、愛媛・宇和島市でも、光が落下したあと、まるで昼間のように空が明る