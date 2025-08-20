東京ディズニーシーの人気アトラクション『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮』が、18日から再開時期未定で休止。期間を設けない休止の理由について運営するオリエンタルランドに取材しました。『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮』はオフロードカーに乗り込み神殿内に隠された『若さの泉』を探し求める魔宮ツアーに参加し、襲いかかる罠（わな）や守護神クリスタルスカ