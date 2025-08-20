東京消防庁管内で、20日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で14歳から100歳までの男女64人でした。このうち10代の男性1人が重篤、80代の女性1人、90歳以上の女性1人が重症となっています。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。