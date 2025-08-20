一生懸命仕事をしているのに、異性関係のトラブルに巻き込まれた経験がある人は少なくないと思います。自分はむしろ被害者なのに、面倒なことに巻き込まれて会社にいづらくなったら最悪ですよね。今回は、勘違い上司を訴えた話をご紹介いたします。好意があると勝手に勘違いされた「新入社員で入った会社で、教育係として仕事を教えてくれていた男性がいました。仕事なのにプライベートな話をしてきたり、距離感がおかしかったりと