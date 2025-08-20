“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、現在発売中の『週刊プレイボーイ』35号に登場した。【写真】たまらん！汗と湿気に濡れる身体Jカップの瀬戸環奈また、発売された【大増量】瀬戸環奈写真集「インモラル」は、『週プレ グラジャパ！』だと限定カットとメイキングムービー付き。浴衣を着てスイカを食べて、夏らしさ満開の撮影…夏の匂いと熱気に包まれ、汗と湿気に濡れる身体を見ることができる。