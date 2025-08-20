◇パ・リーグ楽天ーロッテ（2025年8月20日ZOZOマリン）楽天は2―5の8回に好機をつくった。7回に西垣が勝ち越しの3ランを被弾した直後の攻撃だった。ロッテには3番手の沢村を送り出された。沢村に対し、4番・黒川が153キロのツーシームを見極めて四球を選んだ。続くフランコは捕邪飛に打ち取られたが、続く宗山もツーシームを見て四球。さらに、ゴンザレスは146キロのスプリットを腕付近に受けて死球で、1死満塁とした。