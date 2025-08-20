◇パ・リーグ西武4―5ソフトバンク（2025年8月20日みずほペイペイ）西武の山田陽翔投手（21）が今季初の複数失点を喫し、チームは3連敗。109試合目にして自力CS進出の可能性が消滅した。西口監督は「他力でもいいからね、頑張ってそこだけは目指していきますよ、はい」と必死で前を向いた。2―2の7回、3番手で登板した山田は1死二塁で代打・中村晃に右越え適時二塁打を浴びて勝ち越しを許し、その後も野村に右翼テラス