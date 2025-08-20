寺地美穂、中園亜美、竹田麻里絵、Juna SeritaからなるCityy（シティ）が、初となるビルボードライブ公演を11月に開催する。 （関連：RHYMESTERがジャズの殿堂で魅せた“キング・オブ・ステージ”8人編成による圧巻のエンターテインメント） Cityyは、2025年5月に始動し、ジャズを軸に都市の感性を表現するクロスオーバージャズユニットとして唯一無二のサウンドを展開している。 今回は