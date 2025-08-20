「阪神１−２中日」（２０日、京セラドーム大阪）阪神は中日に敗れ、連勝が「３」でストップした。だが、巨人が敗れたため、優勝マジックは１つ減って「２０」となった。伊原はまたしても初回につかまった。先頭のブライトから３連打を浴びて、先制点を献上。さらに、ボスラーにも適時打を食らい、いきなり２点の劣勢となった。これで３試合連続で初回に失点。再昇格後の先発でも課題を克服できなかった。プロ最多１１１球の