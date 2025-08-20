◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年8月20日ZOZOマリン）今季初の4番で出場したロッテ・山口が勝ち越し3ランを放った。2―2の7回2死二、三塁から新垣のカットボールを左中間テラス席に運んだ。前日の同点2ランに続く2戦連続の4号。山口は「1、2打席目打てなくてチャンスをつぶしていたのでより一層集中して、最高の結果になって良かったです」と笑顔を見せた。