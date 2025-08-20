「ヤクルト７−２巨人」（２０日、神宮球場）巨人が最下位のヤクルトに惨敗し、再び借金生活に突入した。先発した２年目左腕・森田が乱調だった。４回１／３を投げて８安打を浴び自身プロワーストの６失点でＫＯされた。相手の主軸に痛打を浴び、勢いにのみ込まれてしまった。二回には村上に右翼ポール際に運ばれる特大のソロを浴び、プロ初の自責点となる先制点を献上。同点の四回には山田に２ランを食らって勝ち越しを許