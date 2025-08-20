日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）と東日本ボクシング協会は２０日、今月に２選手が死亡するなど事故が相次いでいることを受けて都内で合同緊急理事会を開いて対策を協議した。この日に決まったのは、ＫＯ負けから９０日間試合ができないルールがある中、ＣＴ検査で異常がなければ６０日を経過すれば試合ができる特例の撤廃のみ。９０日間試合ができないルールをＫＯ負けだけでなく、試合内容を考慮して適用することも議論さ