２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が所属する芸能事務所「ＳＴＰＲ」から新たにデビューを目指すクリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲＢＯＹＳ」のメンバーが２０日、東京・Ｈａｒｅｖｕｔａｉで同コミュニティー初のワンマンライブ「ＳＴＰＲＢＯＹＳＦｅｓｔｉｖａｌＶｏｌ．１《ＳＴＡＲＳＬＩＧＨＴ−スターズライト−》」を行い、３日間６公演を完走した。１９人の思いを乗せた公演を締めくくった。