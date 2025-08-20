【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・石川雅規―巨人・田中将大（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・バウアー―広島・高太一（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆日本ハム・バーヘイゲン―オリックス・宮城大弥（１８時・エスコンＦ）◆ロッテ・吉川悠斗―楽天・滝中瞭太（１８時・ＺＯＺＯマリン）