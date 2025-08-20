全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。群馬県勢は、水球で前橋商が１７年ぶり１１度目の優勝を果たした。斎藤優輝主将（３年）「しゃーっ！」。決勝戦が終わり、相手チームへのあいさつ後、チーム全員で喜びの声を上げながら再びプールへ飛び込んだ。小学生から同じクラブチームで切磋琢磨（せっさたくま）してきたメンバー１１人で果たした優勝