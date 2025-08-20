Image: FM3 / Buddha Machine SpotifyやApple Musicのアルゴリズムに導かれる音楽ジャーニーもいいですが、作業用BGMにお経はいかが？「ブッダマシーン」なるものをご存じでしょうか。延々とお経や仏教に関連する音楽が流れてくるラジカセのような電子仏具です。中国や東南アジアを中心に仏教徒が多いエリアでは、寺院からお店まで至るところに置かれています。悟りに近づくBGM近年、そのチ