BLACK SAMURAI 2025米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI2025」は20日、愛知・名古屋のIGアリーナで特別イベント「THE SHOWCASE」を開催した。トークショーでは今後のキャリアプランについて言及。「NBAで出来る限りやってから日本でもやってみたい」と発言し、観客を沸かせた。日本バスケを“世界基準”にするために、八村が今まで学んできたことを次世代を担う選手と全国