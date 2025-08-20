阪神戦に先発した中日・大野＝京セラドーム中日が連敗を4で止めた。一回に岡林の適時二塁打とボスラーの適時打で2点を先行。大野が6回6安打1失点で今季7勝目。七回から3投手が無失点でつなぎ、逃げ切った。阪神は連勝が3でストップ。伊原が6回2失点で6敗目。