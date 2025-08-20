白髪が気になるたびに美容室へ……そのサイクルがストレスになっている人も多いのでは？ そこで注目されているのが、自然に白髪をぼかしながら今っぽさも演出できるこなれヘア。今回は、ハイライトや絶妙なカットで垢抜けた印象を狙える、40・50代向けのスタイルをご紹介します。 筋感ハイライトで、立体感を仕込んだレイヤーボブ 最初にご紹介するのは、くすみ感のあるブラウンをベースに、極細のハイライト