4回ヤクルト1死一塁、山田が左越えに勝ち越し2ランを放つ＝神宮ヤクルトが快勝。1―1の四回に山田の2ランで勝ち越し、五回は内山の適時二塁打、古賀の3点二塁打で4点を加え、継投でリードを守った。アビラが六回途中まで2失点で5勝目を挙げた。巨人は先発の森田が6失点と崩れた。