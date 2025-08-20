山田裕貴さん、古田新太さん、染谷将太さん、神尾楓珠さん、前田旺志郎さん、小澤征悦さん、小手伸也さん、野間口徹さん、関和亮監督が、「映画『ベートーヴェン捏造』プレミアムナイト」に登場しました。 【写真を見る】【 山田裕貴 】こだわった役衣装は「1920年代ぐらいのものなんですよね」でも…「動きづらいです！」 まず、レッドカーペットセレモニーに登場した山田さん。“エスカレーターで登場するのが