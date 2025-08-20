8月19日、三宅健が自身のYouTubeチャンネルにアップした動画の中で、現在公開中の映画『国宝』を観に行った際のエピソードを明かした。【関連】“奇跡の42歳”三宅健、若さを保つ秘訣？自身の美容法を明かす「朝晩塗った方がいいですよ」歌舞伎好きだという三宅は、話題沸騰の映画『国宝』を観に行ったとして、「良かった。素敵だった。役者さんたちの絶え間ない努力を感じましたよ。素晴らしかったですよ」と感想を述べた。その上