2021年から翌年にかけ、ウソの投資話をもちかけ、男女3人から現金あわせて7950万円をだまし取ったとして、先月、逮捕された49歳の女性2人について、東京地検は、20日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。