千原ジュニア（51）が19日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分、関西ローカル）に出演。ヘタレっぷりを披露した。ジュニアは長男に玄関先から呼ばれて見に行ったところ、ヤモリがいたといい、「『どうする？』って言うから置いといたれ、と。もちろん、俺も触られへんし…」とモジモジ。ケンドーコバヤシ（53）に「ずいぶん、都会育ちになり…。福知山の田舎で育ったのに。東京に染まったんやな」と