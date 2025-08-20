◇セ・リーグ阪神1-2中日（2025年8月20日京セラD）阪神が中日に1―2で競り負け、同一カード2連勝とはならなかった。9回1死二塁で前夜のヒーロー糸原が、代打で登場。しかし、中日の守護神・松山の前に空振り三振。続く高寺のライナー性の打球は左飛に仕留められた。先発・伊原が6回7安打2失点。初回、先頭のブライト、田中、岡林に3連打を許し先制点を献上。1死二、三塁からはボスラーに遊撃への適時内野安打を決めら