柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さん（49）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎転職したら人生○○だった件」（後7・00）に出演。シドニーオリンピックでの秘話を明かした。夫の谷佳知さんとそろってスタジオに登場した亮子さん。VTRをもとに夫婦の馴れ初めを明かした。初めて五輪女王に輝いた00年のシドニーオリンピックでは、金色の糸で「柔・10」と刺繍された帯を用意。インタビューでは「福岡国