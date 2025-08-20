○ ヤクルト 7 − 2 巨人 ●＜18回戦・神宮＞20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人・森田駿哉について言及した。森田は1−1の4回、前の打席に本塁打を浴びた村上宗隆を2ボール2ストライクから137キロのフォークで空振り三振に仕留める。江本氏は「今の配球を前の打席でやりたかったんですよね。配球は1球でミスをしますけど、組み立てはちゃんとできている。