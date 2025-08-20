○ ヤクルト 7 − 2 巨人 ●＜18回戦・神宮＞20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた江本孟紀氏が、ヤクルト・村上宗隆について言及した。『4番・サード』でスタメン出場した村上は0−0の2回無死走者なしの第1打席、巨人先発・森田駿哉からライトポール際に滞空時間の長い第8号ソロを放った。江本氏は「ああいうホームランが打てるバッターですから。ちょっと真ん中高めでしょ