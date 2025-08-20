就活生にとっては第一志望の企業から内定を得ることが目の先のゴールであるが、その企業に入社後は希望する部署に配属されるかどうかが大きな懸念事項となる。特に部署によって仕事内容や関わる分野が異なる企業に入社した新入社員にとっては「配属ガチャ」に当たるか外れるかは、働くモチベーションに直結するだろう。筆者は毎年某総合商社で新入社員研修の講師を担当しているが、配属先の発表前と後では、明らかに配属先が希望通