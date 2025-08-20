JO1が、10thシングル『Handz In My Pocket』（ハンズインマイポケット）を10月22日にリリース。あわせてイメージポスターが公開となった。 （関連：『Hi! JO1』復活でJAM歓喜！JO1、ファンに癒しと活力を与える変わらない安心感） 今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket.”（表になった瞬間、ゲームは変わる）。“ポケットの中”は単なる空間ではなく、自信