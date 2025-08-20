お笑いコンビ「千鳥」ノブが２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。?ゆい小池?に改名したゆいちゃみにコメントした。ゆいちゃみは１９日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」に出演し、姉・ゆうちゃみと比較されることに悩んでいると告白。これに「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルから「?ゆいちゃみ?、良くない。?ちゃみ?から離れたほうがいいと思う」とアドバイスを受け、改名を決めた。また、２０日、Ｘでは「【ご報告】ロ