元AKB48で俳優の川栄李奈さんは8月20日、自身のInstagramを更新。イギリス・ロンドンでのオフショットを公開しました。【写真】川栄李奈、ロンドンでのオフショットに反響！「どんどんかわいくなっていってる」川栄さんは「アナザースカイでロンドンに行きました1年ぶりのロンドンやっぱり最高でした。お楽しみに」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目は、白いワンピース姿の全身ショットで、ロンドンの街並みに映えたおしゃれな雰