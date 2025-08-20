【モデルプレス＝2025/08/20】俳優の神尾楓珠が8月20日、都内で行われた映画『ベートーヴェン捏造』（9月12日公開）レッドカーペット＆プレミアムナイトイベントに、山田裕貴、古田新太、染谷将太、前田旺志郎、小澤征悦、小手伸也、野間口徹、関和亮監督とともに出席。高校時代の“捏造したい”エピソードを明かした。【写真】神尾楓珠、ブランケット包まるあざとかわいい姿◆神尾楓珠、高校の卒アルに不満同作のタイトルにちなみ