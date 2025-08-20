【男子４００メートル個人メドレー決勝】上位集団に食らいつく桐光学園・田中＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総合体育大会（インターハイ）最終日は２０日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳は男子４００メートル個人メドレーで田中駿（桐光学園）が４分１７秒９０で優勝を果たした。同１００メートル自由形は鈴木蓮波（日大）が５０秒２９で準優勝だった。４００メートルメドレーリレーは慶応（西村光惺、