◆陸上トワイライト・ゲームス（２０日、横浜市日産スタジアム）報知新聞社など後援女子１００メートル障害で３４歳の清山ちさと（いちご）が、１２秒７７（追い風０・１メートル）で優勝したが、東京世界陸上（９月、東京・国立競技場）の参加標準記録（１２秒７３）突破はならなかった。電光掲示板に１０秒７７が計時されると悔しそうな表情を浮かべた。清山は「（参加標準記録の）１２秒７３をずっと頭に入れてチャレンジ