◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２中日（２０日・京セラドーム大阪）中日は「先制逃げ切り」で、首位・阪神に勝利。連敗を４で止めた。初回無死一、二塁。３番・岡林が左中間への適時二塁打を放ち、先制。なおも２死二、三塁、ボスラーの遊撃への内野安打で２点目を追加した。２回以降はチャンスを作りながらも無得点。だが、投手陣が奮起した。先発・大野は、６回６安打１失点でチームトップタイの今季７勝目。京セラドーム