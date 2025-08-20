◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 7-2 巨人(20日、神宮球場)前日の15失点大敗をかき消す快勝を見せたヤクルト。8回には、キャッチャー古賀優大選手のファインプレーでピンチを切り抜けました。5点リードの8回、ヤクルトは岡本和真選手へのフォアボール、さらに中山礼都選手のセンター前ヒットで2アウト1、2塁とピンチの場面。1ボールで迎えた2球目、4番手・木澤尚文投手のストライク球を捕球した古賀選手は、ファーストへ素早く送球